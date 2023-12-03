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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Орхус
Копенгаген - Орхус: обзор матча 03 декабря 2023
Копенгаген
03.12.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Орхус
58'
Э. Ахури
9'
Н. Поульсен
34'
Ф. Тингагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Орхус
90'
+4
Желтая карточка
Й. Хансен
80'
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
Замена
В. Классон
️️️️
М. Эльюнусси
79'
73'
Замена
T. Anker
️️️️
Д. Линкс
73'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Н. Поульсен
66'
Замена
Я. Серра
️️️️
Т. Бек
66'
Замена
М. Андерсон
️️️️
М. Кнудсен
66'
Замена
Я. Андерсен
️️️️
Э. Кал
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Серенсен
64'
Желтая карточка
К. Серенсен
59'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ахури
Пас отдал
К. Грабара
58'
Желтая карточка
Н. Бойлесен
48'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Р. Барджи
46'
44'
Желтая карточка
Э. Кал
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Тингагер
Пас отдал
Д. Линкс
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Вавро
26'
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Поульсен
Пас отдал
Ф. Брандхоф
1'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
3
Серенсен
4
Дикс
3
Вавро
12
Йелерт
21
Лерагер
10
Эльюнусси
99
Ахури
19
Барджи
14
Корнелиус
8
Фалк-Йенсен
4-3-2-1
1
Хансен
2
Беймо
14
Мельгор
5
Тингагер
19
Кал
6
Поульсен
4
Кнудсен
29
Брандхоф
11
Линкс
31
Бек
9
Мортенсен
3
Вавро
20
Бойлесен
20
Бойлесен
3
Вавро
3
Серенсен
2
Анкерсен
2
Анкерсен
3
Серенсен
10
Эльюнусси
7
Классон
7
Классон
10
Эльюнусси
19
Барджи
9
Оскарссон
9
Оскарссон
19
Барджи
11
Линкс
4
4
11
Линкс
19
Кал
26
Андерсен
26
Андерсен
19
Кал
6
Поульсен
21
Мадсен
21
Мадсен
6
Поульсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
23
Андерсон
4
Кнудсен
31
Бек
13
Серра
13
Серра
31
Бек
Остались в запасе
Копенгаген
Орхус
12
Тео Сандер
ВР
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Копенгаген - Орхус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Паркен
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