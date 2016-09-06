Орельен Йоахим - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Йоахим
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 1986 (36 лет)
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Йоахим
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|7
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|1' -90'
|Люксембург
|1:1
|Болгария
|07.10.2017
|1' -90'
|Швеция
|8:0
|Люксембург
|03.09.2017
|Был в запасе
|Франция
|0:0
|Люксембург
|31.08.2017
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Белоруссия
|60'
|25.03.2017
|1' -90'
|Люксембург
|1:3
|Франция
|34' 43'
|13.11.2016
|Был в запасе
|Люксембург
|1:3
|Нидерланды
|10.10.2016
|1' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Люксембург
|85' 55'
|07.10.2016
|1' -90'
|Люксембург
|0:1
|Швеция
|06.09.2016
|1' -90'
|Болгария
|4:3
|Люксембург
|60' 62'