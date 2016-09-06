Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орельен Йоахим - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Орельен
    Фамилия Йоахим
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 августа 1986 (36 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 7 4 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 1' -90' Люксембург 1:1 Болгария
    07.10.2017 1' -90' Швеция 8:0 Люксембург
    03.09.2017 Был в запасе Франция 0:0 Люксембург
    31.08.2017 1' -90' Люксембург 1:0 Белоруссия
    60'
    25.03.2017 1' -90' Люксембург 1:3 Франция
    34' 43'
    13.11.2016 Был в запасе Люксембург 1:3 Нидерланды
    10.10.2016 1' -90' Белоруссия 1:1 Люксембург
    85' 55'
    07.10.2016 1' -90' Люксембург 0:1 Швеция
    06.09.2016 1' -90' Болгария 4:3 Люксембург
    60' 62'
    • Читайте нас: 
    11