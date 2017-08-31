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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Беларусь
Люксембург - Беларусь: обзор матча 31 августа 2017
Люксембург
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
1 : 0
Завершен
Беларусь
60'
Д. Да Мота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Беларусь
88'
Желтая карточка
С. Драгун
87'
Желтая карточка
Д. Поляков
Замена
Я. Островски
️️️️
М. Мартинс
78'
77'
Замена
А. Сарока
️️️️
И. Маевский
Замена
В. Тиль
️️️️
Д. Хольтер
67'
61'
Замена
Д. Поляков
️️️️
М. Гордейчук
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Мота
Пас отдал
О. Йоахим
60'
57'
Желтая карточка
С. Баланович
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
Ж. Родригес
55'
46'
Замена
П. Савицкий
️️️️
С. Политевич
Желтая карточка
Ж. Родригес
36'
Желтая карточка
К. Филлипс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Оливье Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
0
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Люксембург
23
Юн Чеканович
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Беларусь
22
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Андрей Климович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Никита Корзун
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
10
Антон Сарока
ЦФ
3-4-3
1
Жубер
22
Мартинс
7
Филлипс
7
Скендерович
21
Тилль
18
Янс
19
Хольтер
3
Йениш
13
Йоахим
10
Родригес
9
Да Мота
3-2-3-1
12
Черник
0
Алисейко
21
Филипенко
6
Политевич
14
Сиваков
13
Баланович
18
Маевский
11
Гордейчук
2
Драгун
11
Лаптев
22
Мартинс
22
Островски
22
Островски
22
Мартинс
19
Хольтер
11
Тиль
11
Тиль
19
Хольтер
10
Родригес
20
Тюрпель
20
Тюрпель
10
Родригес
11
Гордейчук
5
Поляков
5
Поляков
11
Гордейчук
6
Политевич
8
Савицкий
8
Савицкий
6
Политевич
18
Маевский
10
Сарока
10
Сарока
18
Маевский
Остались в запасе
Люксембург
Беларусь
23
Юн Чеканович
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
22
Дмитрий Гущенко
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Андрей Климович
ВР
0
Игорь Бурко
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Никита Корзун
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
23
Юн Чеканович
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Гущенко
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Андрей Климович
ВР
0
Игорь Бурко
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Никита Корзун
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Люксембург - Беларусь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Жози Бартель
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