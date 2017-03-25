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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Франция
Люксембург - Франция: обзор матча 25 марта 2017
Люксембург
25.03.2017, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Франция
34'
О. Йоахим (П)
28'
О. Жиру
37'
А. Гризманн (П)
77'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Франция
83'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
77'
ГОЛ! 1:3!
О. Жиру
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Мутш
62'
62'
Замена
К. Жалле
️️️️
Д. Сидибе
Желтая карточка
К. Филлипс
45'
Желтая карточка
О. Йоахим
43'
Желтая карточка
Д. Да Мота
37'
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гризманн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Йоахим
34'
32'
Желтая карточка
Б. Матюиди
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Замена
Р. Шон
️️️️
А. Морис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
9
Даниэль Да Мота
ЛП
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
17
Марио Мутш
ПП
11
Стефано Бенси
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЛП
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Димитри Пайет
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Люксембург
23
Юн Чеканович
ВР
12
Ральф Шон
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
3-1-3-2
1
Морис
4
Мальже
7
Филлипс
2
Шано
8
Мартинс
9
Да Мота
18
Янс
17
Мутш
13
Йоахим
11
Бенси
3-1-1-2-2
1
Льорис
19
Сидибе
5
Умтити
21
Косиельни
13
Канте
14
Матюиди
7
Дембеле
8
Пайет
7
Гризманн
9
Жиру
1
Морис
12
Шон
12
Шон
1
Морис
17
Мутш
4
Бонерт
4
Бонерт
17
Мутш
19
Сидибе
2
Жалле
2
Жалле
19
Сидибе
14
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
14
Матюиди
Остались в запасе
Люксембург
Франция
23
Юн Чеканович
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
23
Юн Чеканович
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Люксембург - Франция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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