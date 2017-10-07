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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Люксембург
Швеция - Люксембург: обзор матча 07 октября 2017
Швеция
07.10.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
8 : 0
Завершен
Люксембург
10'
А. Гранквист (П)
18'
М. Берг
37'
М. Берг
54'
М. Берг
60'
М. Лустиг
67'
А. Гранквист (П)
71'
М. Берг
76'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Люксембург
ГОЛ! 8:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Э. Крафт
76'
ГОЛ! 7:0!
М. Берг
Пас отдал
Л. Аугустинссон
71'
ГОЛ с пенальти! 6:0!
А. Гранквист
67'
ГОЛ! 5:0!
М. Лустиг
Пас отдал
С. Ларссон
60'
59'
Желтая карточка
Д. Да Мота
ГОЛ! 4:0!
М. Берг
54'
ГОЛ! 3:0!
М. Берг
37'
ГОЛ! 2:0!
М. Берг
Пас отдал
О. Тойвонен
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гранквист
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Ола Тойвонен
ЦП
13
Якоб Йоханссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
4
Гранквист
2
Лустиг
20
Тойвонен
13
Йоханссон
7
Ларссон
10
Форсберг
17
Классон
9
Берг
2-1-5-2
1
Жубер
7
Филлипс
4
Мальже
8
Мартинс
19
Хольтер
3
Йениш
21
Тилль
11
Тиль
17
Мутш
13
Йоахим
9
Да Мота
Остались в запасе
Швеция
Люксембург
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Антони Морис
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Швеция - Люксембург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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