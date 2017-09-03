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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Люксембург
Франция - Люксембург: обзор матча 03 сентября 2017
Франция
03.09.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
0 : 0
Завершен
Люксембург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Люксембург
Желтая карточка
П. Погба
80'
69'
Желтая карточка
Л. Янс
65'
Желтая карточка
Д. Синани
51'
Желтая карточка
М. Йениш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
8
Тома Лемар
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
3
Матиас Йениш
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
14
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Люксембург
23
Юн Чеканович
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Льорис
0
Курзава
21
Косиельни
5
Умтити
19
Сидибе
13
Канте
6
Погба
8
Лемар
7
Гризманн
9
Жиру
10
Мбаппе
3-1-4-2
1
Жубер
7
Филлипс
7
Скендерович
4
Мальже
8
Мартинс
11
Тиль
18
Янс
21
Тилль
3
Йениш
9
Да Мота
20
Тюрпель
Остались в запасе
Франция
Люксембург
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
23
Юн Чеканович
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
23
Юн Чеканович
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Франция - Люксембург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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