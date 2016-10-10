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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Люксембург
Беларусь - Люксембург: обзор матча 10 октября 2016
Беларусь
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Люксембург
80'
П. Савицкий
85'
О. Йоахим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Люксембург
85'
ГОЛ! 1:1!
О. Йоахим
Желтая карточка
А. Мартынович
84'
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
Пас отдал
Д. Поляков
80'
Замена
М. Володько
️️️️
М. Бордачев
79'
Желтая карточка
С. Корниленко
75'
72'
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
Ф. Бонерт
Замена
П. Савицкий
️️️️
И. Маевский
71'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Н. Сигневич
60'
55'
Желтая карточка
О. Йоахим
Желтая карточка
М. Бордачев
53'
Желтая карточка
Н. Сигневич
48'
45'
Замена
М. Йениш
️️️️
С. Тилль
44'
Вторая желтая
Д. Карлсон
36'
Желтая карточка
Р. Дельгадо
35'
Замена
Э. Вейга
️️️️
К. Мартинс
13'
Желтая карточка
Д. Карлсон
Желтая карточка
Н. Корзун
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
21
Себастьен Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
17
Марио Мутш
АП
4
Флориан Бонерт
ПП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Сергей Кривец
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Пит Симон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
4-1-4-1
22
Горбунов
19
Бордачев
21
Филипенко
4
Мартынович
5
Поляков
15
Корзун
11
Гордейчук
10
Глеб
18
Маевский
23
Калачев
0
Сигневич
3-1-3-1-2
1
Морис
7
Филлипс
13
Карлсон
0
Дельгадо
8
Мартинс
4
Бонерт
18
Янс
21
Тилль
17
Мутш
9
Да Мота
13
Йоахим
19
Бордачев
5
Володько
5
Володько
19
Бордачев
18
Маевский
8
Савицкий
8
Савицкий
18
Маевский
0
Сигневич
8
Корниленко
8
Корниленко
0
Сигневич
21
Тилль
3
Йениш
3
Йениш
21
Тилль
8
Мартинс
14
Вейга
14
Вейга
8
Мартинс
4
Бонерт
20
Тюрпель
20
Тюрпель
4
Бонерт
Остались в запасе
Беларусь
Люксембург
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Сергей Кривец
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
3
Пит Симон
ЦЗ
12
Ральф Шон
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Сергей Кривец
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
3
Пит Симон
ЦЗ
12
Ральф Шон
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Беларусь - Люксембург
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40)
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