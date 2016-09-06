Матиас Йениш - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Йениш
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ридлинген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Йениш
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ридлинген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|1' -90'
|Люксембург
|1:1
|Болгария
|07.10.2017
|1' -90'
|Швеция
|8:0
|Люксембург
|03.09.2017
|1' -90'
|Франция
|0:0
|Люксембург
|51'
|31.08.2017
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Белоруссия
|09.06.2017
|Был в запасе
|Нидерланды
|5:0
|Люксембург
|13.11.2016
|26' -90'
|Люксембург
|1:3
|Нидерланды
|10.10.2016
|45' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Люксембург
|07.10.2016
|Был в запасе
|Люксембург
|0:1
|Швеция
|06.09.2016
|Был в запасе
|Болгария
|4:3
|Люксембург