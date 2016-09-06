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    Матиас Йениш - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Йениш
    Команда Дифферданж
    Состав Основной
    Родной город Ридлинген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 августа 1990 (32 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 1' -90' Люксембург 1:1 Болгария
    07.10.2017 1' -90' Швеция 8:0 Люксембург
    03.09.2017 1' -90' Франция 0:0 Люксембург
    51'
    31.08.2017 1' -90' Люксембург 1:0 Белоруссия
    09.06.2017 Был в запасе Нидерланды 5:0 Люксембург
    13.11.2016 26' -90' Люксембург 1:3 Нидерланды
    10.10.2016 45' -90' Белоруссия 1:1 Люксембург
    07.10.2016 Был в запасе Люксембург 0:1 Швеция
    06.09.2016 Был в запасе Болгария 4:3 Люксембург
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