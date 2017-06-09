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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Люксембург
Нидерланды - Люксембург: обзор матча 09 июня 2017
Нидерланды
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
5 : 0
Завершен
Люксембург
21'
А. Роббен
34'
У. Снейдер
62'
Д. Вейналдум
70'
К. Промес
84'
В. Янссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Люксембург
90'
Желтая карточка
К. Мартинс
85'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Ж. Родригес
ГОЛ с пенальти! 5:0!
В. Янссен
84'
Замена
Н. Аке
️️️️
У. Снейдер
82'
Желтая карточка
С. де Врей
78'
Замена
Д. Ленс
️️️️
А. Роббен
73'
ГОЛ! 4:0!
К. Промес
Пас отдал
С. де Врей
70'
Замена
К. Промес
️️️️
М. Депай
66'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вейналдум
62'
56'
Желтая карточка
К. Мальже
54'
Замена
Л. Жерсон
️️️️
В. Тиль
51'
Желтая карточка
В. Тиль
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
Пас отдал
М. Депай
34'
26'
Замена
Р. Дельгадо
️️️️
М. Шано
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
У. Худт
21'
16'
Желтая карточка
Л. Янс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
8
Джорджиньо Вейналдум
ПП
11
Арьен Роббен
ПП
18
Венсан Янссен
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Нидерланды
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
17
Йенс Торнстра
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Бас Дост
ЦФ
Люксембург
16
Валентин Рулез
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
4-3-1-2
13
Силлессен
17
Блинд
0
Худт
6
де Врей
2
Велтман
8
Вейналдум
16
Строотман
11
Роббен
10
Снейдер
10
Депай
18
Янссен
3-1-3-3
12
Шон
3
Махмутович
2
Шано
4
Мальже
8
Мартинс
11
Тиль
21
Тилль
18
Янс
20
Тюрпель
11
Бенси
10
Родригес
10
Снейдер
5
Аке
5
Аке
10
Снейдер
11
Роббен
7
Ленс
7
Ленс
11
Роббен
10
Депай
11
Промес
11
Промес
10
Депай
2
Шано
0
Дельгадо
0
Дельгадо
2
Шано
11
Тиль
7
Жерсон
7
Жерсон
11
Тиль
10
Родригес
4
Бонерт
4
Бонерт
10
Родригес
Остались в запасе
Нидерланды
Люксембург
14
Дэви Классен
АП
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Йенс Торнстра
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
16
Валентин Рулез
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Йенс Торнстра
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
16
Валентин Рулез
ВР
0
Эмануэль Кабрал
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Нидерланды - Люксембург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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