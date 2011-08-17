Тимоти Дюрваель - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Дюрваель
|Команда
|Эйндховен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1991 (32 года)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Дюрваель
|Команда
|Эйндховен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1991 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2011
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Челси (Лондон)
|19.10.2011
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|5:0
|Генк (Генк)
|13.09.2011
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|23.08.2011
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
(4:1)п
|Маккаби (Хайфа)
|17.08.2011
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|2:1
|Генк (Генк)