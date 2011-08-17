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    Тимоти Дюрваель - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Тимоти
    Фамилия Дюрваель
    Команда Эйндховен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1991 (32 года)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2011 Был в запасе Генк (Генк) 1:1 Челси (Лондон)
    19.10.2011 Был в запасе Челси (Лондон) 5:0 Генк (Генк)
    13.09.2011 Был в запасе Генк (Генк) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    23.08.2011 Был в запасе Генк (Генк) 2:1
    (4:1)п    		 Маккаби (Хайфа)
    17.08.2011 1' -90' Маккаби (Хайфа) 2:1 Генк (Генк)
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