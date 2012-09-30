|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2013
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:4
|Динамо (Киев)
|24.11.2012
|78' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Говерла (Ужгород)
|79'
|17.11.2012
|1' -53'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|04.11.2012
|57' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.10.2012
|56' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|85' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|1' -52'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.09.2012
|1' -81'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2012
|76' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)