Марио Шитум - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Шитум
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Шитум
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2019
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|26.11.2019
|90' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|06.11.2019
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|22.10.2019
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Динамо (Загреб)
|01.10.2019
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|18.09.2019
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:0
|Аталанта (Бергамо)
|27.08.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:1
|Динамо (Загреб)
|21.08.2019
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|13.08.2019
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|0:4
|Динамо (Загреб)
|30.07.2019
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Сабуртало (Тбилиси)