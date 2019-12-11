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Марио Шитум
Статистика
Марио Шитум - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1992 (34)
#92 | Нападающий
173 см
Хорватия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 4
11.12.2019
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Аталанта
2 : 0
26.11.2019
Динамо Загреб
90' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Динамо Загреб
3 : 3
06.11.2019
Шахтер
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Шахтер
2 : 2
22.10.2019
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Манчестер Сити
2 : 0
01.10.2019
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Динамо Загреб
4 : 0
18.09.2019
Аталанта
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Русенборг
1 : 1
27.08.2019
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 0
21.08.2019
Русенборг
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
0 : 4
13.08.2019
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Загреб
3 : 0
30.07.2019
Иберия 1999
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