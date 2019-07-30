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    Марио Шитум - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Марио
    Фамилия Шитум
    Команда Реджина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2019 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    26.11.2019 90' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Динамо (Загреб)
    06.11.2019 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:3 Шахтер (Донецк)
    22.10.2019 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:2 Динамо (Загреб)
    01.10.2019 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Динамо (Загреб)
    18.09.2019 Был в запасе Динамо (Загреб) 4:0 Аталанта (Бергамо)
    27.08.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:1 Динамо (Загреб)
    21.08.2019 Был в запасе Динамо (Загреб) 2:0 Русенборг (Тронхейм)
    13.08.2019 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 0:4 Динамо (Загреб)
    30.07.2019 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:0 Сабуртало (Тбилиси)
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