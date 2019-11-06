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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Шахтер
Динамо Загреб - Шахтер: обзор матча 06 ноября 2019
Динамо Загреб
06.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
3 : 3
Завершен
Шахтер
25'
Б. Петкович
83'
Л. Иванушец
89'
А. Адеми
13'
А. Патрик
90+3'
А. Мораес
90+7'
Тете (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Шахтер
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
90'
+7
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Тете
Желтая карточка
А. Адеми
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Мораес
Пас отдал
В. Коваленко
90'
+1
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Степаненко
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Б. Петкович
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Адеми
Пас отдал
Д. Ольмо
89'
87'
Замена
Тете
️️️️
А. Патрик
86'
Замена
Дентиньо
️️️️
Н. Матвиенко
ГОЛ! 2:1!
Л. Иванушец
Пас отдал
Б. Петкович
83'
79'
Вторая желтая
Марлос
Замена
М. Гира
️️️️
М. Оршич
77'
Вторая желтая
Н. Моро
74'
73'
Желтая карточка
Марлос
Замена
Л. Иванушец
️️️️
П. Стоянович
72'
Желтая карточка
Н. Моро
41'
Желтая карточка
Э. Дилавер
34'
ГОЛ! 1:1!
Б. Петкович
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Патрик
Пас отдал
А. Мораес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
36
Марко Гира
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
92
Марио Шитум
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-3-2-1
25
Ливакович
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
55
Перич
30
Стоянович
6
Моро
45
Адеми
66
Дилавер
99
Оршич
20
Ольмо
9
Петкович
4-1-3-2
30
Пятов
17
Додо
22
Матвиенко
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
21
Коваленко
10
Патрик
18
Мораес
11
Тайсон
30
Стоянович
17
Иванушец
17
Иванушец
30
Стоянович
99
Оршич
36
Гира
36
Гира
99
Оршич
9
Петкович
92
Кадзиор
92
Кадзиор
9
Петкович
22
Матвиенко
31
Дентиньо
31
Дентиньо
22
Матвиенко
10
Патрик
11
Тете
11
Тете
10
Патрик
27
Степаненко
8
Антонио
8
Антонио
27
Степаненко
Остались в запасе
Динамо Загреб
Шахтер
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
92
Марио Шитум
ЦФ
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Динамо Загреб - Шахтер
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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