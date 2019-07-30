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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Иберия 1999
Динамо Загреб - Иберия 1999: обзор матча 30 июля 2019
Динамо Загреб
30.07.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Иберия 1999
77'
М. Оршич
88'
Б. Петкович
90+4'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Иберия 1999
ГОЛ! 3:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Б. Петкович
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Б. Петкович
Пас отдал
Д. Ольмо
88'
ГОЛ! 1:0!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
77'
Желтая карточка
М. Леовац
20'
Начало матча
Статистика матча Динамо Загреб - Иберия 1999
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Иберия 1999
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- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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