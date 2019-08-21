Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Русенборг
Динамо Загреб - Русенборг: обзор матча 21 августа 2019
Динамо Загреб
21.08.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Русенборг
8'
Б. Петкович (П)
28'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Русенборг
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мелинг
Желтая карточка
П. Стоянович
75'
ГОЛ! 2:0!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
28'
26'
Желтая карточка
Э. Ховланд
Желтая карточка
Н. Моро
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Петкович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Ловро Майер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
3-3-3-1
25
Ливакович
22
Леовац
55
Перич
30
Стоянович
6
Моро
66
Дилавер
45
Адеми
99
Оршич
20
Ольмо
20
Хайрович
9
Петкович
4-3-2
1
Хансен
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
24
Мелинг
25
Лундемо
16
Конрадсен
31
Йенсен
16
Содерлунд
28
Адегбенро
Остались в запасе
Динамо Загреб
Русенборг
14
Ловро Майер
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
Остались в запасе
14
Ловро Майер
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Динамо Загреб - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Русенборг
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+