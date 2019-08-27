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Лига чемпионов 2026/2027
Русенборг - Динамо Загреб
Русенборг - Динамо Загреб: обзор матча 27 августа 2019
Русенборг
27.08.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
71'
А. Гояк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Динамо Загреб
84'
Желтая карточка
М. Леовац
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Гояк
Желтая карточка
А. Содерлунд
47'
43'
Желтая карточка
Э. Дилавер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
31
Майк Йенсен
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Ловро Майер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
4-3-2
1
Хансен
24
Мелинг
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
31
Йенсен
25
Лундемо
16
Конрадсен
28
Адегбенро
16
Содерлунд
3-3-3-1
25
Ливакович
30
Стоянович
55
Перич
22
Леовац
6
Моро
45
Адеми
66
Дилавер
20
Хайрович
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
Остались в запасе
Русенборг
Динамо Загреб
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
14
Ловро Майер
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
80
Ияйи Атимвен
ПВ
14
Ловро Майер
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Русенборг - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
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