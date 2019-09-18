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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Аталанта
Динамо Загреб - Аталанта: обзор матча 18 сентября 2019
Динамо Загреб
18.09.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Аталанта
10'
М. Леовац
31'
М. Оршич
42'
М. Оршич
68'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Аталанта
88'
Замена
М. Барроу
️️️️
Й. Иличич
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Петкович
83'
79'
Желтая карточка
Р. Госенс
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Оршич
76'
Замена
А. Гояк
️️️️
Н. Моро
73'
ГОЛ! 4:0!
М. Оршич
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
68'
Желтая карточка
Н. Моро
66'
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Масиелло
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
ГОЛ! 3:0!
М. Оршич
Пас отдал
А. Адеми
42'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Оршич
Пас отдал
М. Леовац
31'
27'
Желтая карточка
М. де Рон
18'
Желтая карточка
Б. Джимсити
ГОЛ! 1:0!
М. Леовац
Пас отдал
П. Стоянович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
45
Ариян Адеми
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Амер Гояк
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-2-2-1
25
Ливакович
22
Леовац
55
Перич
28
Теофил-Катерин
30
Стоянович
66
Дилавер
6
Моро
99
Оршич
20
Ольмо
9
Петкович
3-3-1-3
95
Голлини
5
Масиелло
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
72
Иличич
91
Сапата
10
Гомес
99
Оршич
17
Иванушец
17
Иванушец
99
Оршич
6
Моро
14
Гояк
14
Гояк
6
Моро
9
Петкович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Петкович
5
Масиелло
17
Малиновский
17
Малиновский
5
Масиелло
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
72
Иличич
99
Барроу
99
Барроу
72
Иличич
Остались в запасе
Динамо Загреб
Аталанта
20
Изет Хайрович
ПВ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
92
Марио Шитум
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Динамо Загреб - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Максимир
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