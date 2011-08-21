Статистика по турнирам

Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008