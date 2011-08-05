|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|9
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2011
|68' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|14.10.2011
|55' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:4
|Динамо (мол) (Москва)
|01.10.2011
|90' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.09.2011
|1' -74'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|17.09.2011
|37' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|09.09.2011
|1' -69'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|8'
|27.08.2011
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.08.2011
|1' -74'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|52'
|05.08.2011
|1' -71'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)