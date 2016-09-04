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    Эндрю Хогг - статистика

    #17 | Вратарь
    Имя Эндрю
    Фамилия Хогг
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Родной город Кингстон-апон-Темс
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 марта 1985 (38 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 9 -19 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 1' -90' Словакия 3:0 Мальта
    05.10.2017 1' -90' Мальта 1:1 Литва
    04.09.2017 1' -90' Шотландия 2:0 Мальта
    10.06.2017 1' -90' Словения 2:0 Мальта
    26.03.2017 1' -90' Мальта 1:3 Словакия
    11.11.2016 1' -90' Мальта 0:1 Словения
    11.10.2016 1' -90' Литва 2:0 Мальта
    72'
    08.10.2016 1' -90' Англия 2:0 Мальта
    04.09.2016 1' -90' Мальта 1:5 Шотландия
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