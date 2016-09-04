Эндрю Хогг - статистика
#17 | Вратарь
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Хогг
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кингстон-апон-Темс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Хогг
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кингстон-апон-Темс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|9
|-19
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|1' -90'
|Словакия
|3:0
|Мальта
|05.10.2017
|1' -90'
|Мальта
|1:1
|Литва
|04.09.2017
|1' -90'
|Шотландия
|2:0
|Мальта
|10.06.2017
|1' -90'
|Словения
|2:0
|Мальта
|26.03.2017
|1' -90'
|Мальта
|1:3
|Словакия
|11.11.2016
|1' -90'
|Мальта
|0:1
|Словения
|11.10.2016
|1' -90'
|Литва
|2:0
|Мальта
|72'
|08.10.2016
|1' -90'
|Англия
|2:0
|Мальта
|04.09.2016
|1' -90'
|Мальта
|1:5
|Шотландия