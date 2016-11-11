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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Словения
Мальта - Словения: обзор матча 11 ноября 2016
Мальта
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Словения
47'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Словения
Желтая карточка
Д. Зерафа
88'
83'
Замена
А. Шпорар
️️️️
М. Новакович
Желтая карточка
Г. Скайберрас
82'
Замена
Ж. Фарруджа
️️️️
М. Мифсуд
78'
Желтая карточка
Р. Мускат
73'
72'
Замена
Н. Омладич
️️️️
В. Бирса
Замена
С. Борг
️️️️
Р. Камильери
68'
63'
Замена
Б. Йович
️️️️
Д. Трайковски
47'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
Пас отдал
Я. Куртич
Желтая карточка
А. Агиус
36'
Желтая карточка
З. Мускат
34'
15'
Желтая карточка
Д. Трайковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
2
Сэм Магри
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЛП
11
Роуэн Мускат
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ПП
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ОП
10
Вальтер Бирса
АП
14
Ясмин Куртич
ПП
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
22
Райан Шичлуна
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
3
Бобан Йович
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
22
Ник Омладич
ЦП
18
Рок Кронаветер
ЦП
23
Матич Чрнич
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
3-2-4-1
1
Хогг
5
Агиус
17
Камильери
2
Магри
22
Мускат
17
Зерафа
20
Гамбин
11
Мускат
4
Скайберрас
9
Мифсуд
13
Шембри
4-1-1-2-2
1
Облак
18
Трайковски
0
Самарджич
5
Цесар
2
Скубич
21
Крхин
14
Куртич
10
Бирса
7
Вербич
11
Новакович
7
Иличич
17
Камильери
4
Борг
4
Борг
17
Камильери
9
Мифсуд
20
Фарруджа
20
Фарруджа
9
Мифсуд
18
Трайковски
3
Йович
3
Йович
18
Трайковски
10
Бирса
22
Омладич
22
Омладич
10
Бирса
11
Новакович
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Новакович
Остались в запасе
Мальта
Словения
22
Райан Шичлуна
ЦП
3
Райан Камензули
ЛЗ
12
Джастин Хабер
ВР
18
Стив Писани
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
18
Рок Кронаветер
ЦП
23
Матич Чрнич
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
Остались в запасе
22
Райан Шичлуна
ЦП
3
Райан Камензули
ЛЗ
12
Джастин Хабер
ВР
18
Стив Писани
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
18
Рок Кронаветер
ЦП
23
Матич Чрнич
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Мальта - Словения
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Национальный стадион
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