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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Мальта
Шотландия - Мальта: обзор матча 04 сентября 2017
Шотландия
04.09.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
9'
К. Берра
49'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Мальта
ГОЛ! 2:0!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Д. Моррисон
49'
ГОЛ! 1:0!
К. Берра
Пас отдал
Л. Гриффитс
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
2
Сэм Магри
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
4-4-1-1
21
Гордон
6
Тирни
14
Берра
4
Малгрю
3
Робертсон
17
Армстронг
18
МакАртур
8
Браун
0
Филлипс
25
Форрест
20
Гриффитс
3-2-1-2
1
Хогг
2
Магри
4
Борг
5
Агиус
17
Зерафа
22
Мускат
18
Кристенсен
19
Эффйонг
13
Шембри
Остались в запасе
Шотландия
Мальта
20
Райан Фрейзер
ЛВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
1
Анри Бонелло
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Анри Бонелло
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Шотландия - Мальта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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