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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Словакия
Мальта - Словакия: обзор матча 26 марта 2017
Мальта
26.03.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
1 : 3
Завершен
Словакия
14'
Ж. Фарруджа
2'
В. Вайсс
41'
Я. Грегуш
84'
А. Немец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Словакия
90'
+1
Вторая желтая
А. Немец
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
А. Шембри
90'
+1
86'
Замена
А. Русняк
️️️️
В. Вайсс
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Немец
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
К. Балдаччино
️️️️
Р. Камильери
81'
Вторая желтая
Ж. Фарруджа
79'
74'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Л. Гамбин
73'
70'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Р. Камильери
56'
50'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
Ж. Фарруджа
47'
41'
ГОЛ! 1:2!
Я. Грегуш
Пас отдал
В. Вайсс
40'
Желтая карточка
А. Немец
26'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фарруджа
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Вайсс
Пас отдал
А. Немец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
9
Кейн Аттард
ЦЗ
2
Сэм Магри
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ОП
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
21
Марк Шерри
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-4-2
1
Хогг
9
Аттард
17
Камильери
17
Зерафа
2
Магри
11
Мускат
4
Фенеч
20
Гамбин
4
Скайберрас
13
Шембри
20
Фарруджа
4-1-3-1-1
23
Козачик
2
Пекарик
3
Шкртел
14
Шкриньяр
15
Губочан
13
Грошовски
7
Вайсс
19
Куцка
6
Грегуш
20
Мак
11
Немец
13
Шембри
11
Монтебелло
11
Монтебелло
13
Шембри
17
Камильери
21
Балдаччино
21
Балдаччино
17
Камильери
20
Гамбин
18
Кристенсен
18
Кристенсен
20
Гамбин
20
Мак
17
Гамшик
17
Гамшик
20
Мак
7
Вайсс
10
Русняк
10
Русняк
7
Вайсс
19
Куцка
21
Дуриш
21
Дуриш
19
Куцка
Остались в запасе
Мальта
Словакия
21
Марк Шерри
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
21
Марк Шерри
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Мальта - Словакия
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Национальный стадион
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