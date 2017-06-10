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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Мальта
Словения - Мальта: обзор матча 10 июня 2017
Словения
10.06.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
45+2'
Й. Иличич
84'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Мальта
Замена
М. Палчич
️️️️
Н. Скубич
89'
89'
Замена
С. Магри
️️️️
С. Борг
Желтая карточка
М. Новакович
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Новакович
Пас отдал
Й. Иличич
84'
79'
Желтая карточка
Р. Фенеч
64'
Желтая карточка
К. Файлла
Замена
М. Новакович
️️️️
Р. Берич
64'
62'
Замена
М. Мифсуд
️️️️
А. Шембри
Замена
Н. Омладич
️️️️
Р. Безьяк
59'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Безьяк
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
А. Эффйонг
45'
Замена
Л. Гамбин
️️️️
Б. Кристенсен
37'
Желтая карточка
С. Писани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
14
Ясмин Куртич
ПП
0
Роман Безьяк
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
6
Райн Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Словения
16
Ян Копривец
ВР
0
Грега Соркан
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
0
Матей Палчич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
22
Ник Омладич
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
2
Сэм Магри
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Дэйл Камильери
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
0
Йоан Беццина
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
3-3-1-3
1
Облак
13
Йокич
17
Мевля
2
Скубич
21
Крхин
23
Млинар
14
Куртич
7
Вербич
7
Иличич
9
Берич
0
Безьяк
4-4-2
1
Хогг
22
Мускат
0
Мускат
4
Борг
5
Агиус
7
Файлла
18
Писани
18
Кристенсен
6
Фенеч
19
Эффйонг
13
Шембри
2
Скубич
0
Палчич
0
Палчич
2
Скубич
0
Безьяк
22
Омладич
22
Омладич
0
Безьяк
9
Берич
11
Новакович
11
Новакович
9
Берич
4
Борг
2
Магри
2
Магри
4
Борг
18
Кристенсен
20
Гамбин
20
Гамбин
18
Кристенсен
13
Шембри
9
Мифсуд
9
Мифсуд
13
Шембри
Остались в запасе
Словения
Мальта
16
Ян Копривец
ВР
0
Грега Соркан
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
15
Майлз Бирман
ЛЗ
0
Дэйл Камильери
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Йоан Беццина
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
16
Ян Копривец
ВР
0
Грега Соркан
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
15
Майлз Бирман
ЛЗ
0
Дэйл Камильери
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Йоан Беццина
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Словения - Мальта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Стожице
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