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Самуэль Умтити
Новости
Самуэль Умтити - новости
Завершил карьеру
14 ноября 1993 (32), Яунде
#14 | Защитник
181 см
Франция | Камерун
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Публикации
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
2025.09.15 19:19
1
Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ
2025.09.15 18:30
2
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
2025.06.28 20:09
Экс-футболист «Барселоны» может завершить карьеру в 31 год
2024.12.25 21:09
Фото
«Лилль» бесплатно подписал защитника «Барселоны»
2023.07.22 12:25
Чемпион мира-2018 покинул «Барселону»
2023.06.30 20:07
«Барселона» намерена избавиться от 4 игроков до 30 июня
2023.06.26 10:43
Умтити сравнил «Барселону» с тюрьмой
2023.05.25 21:30
Умтити рассчитывает на возвращение в «Барселону»
2023.03.26 15:59
Умтити до сих пор не дебютировал за «Лечче». Его арендовали у «Барселоны» более трех недель назад
2022.09.17 08:41
Фото
«Барселона» отдала Умтити в аренду «Лечче» и будет полностью платить ему зарплату
2022.08.25 12:16
4
«Лечче» арендует действующего чемпиона мира
2022.08.24 22:45
Умтити близок к переходу из «Барселоны» в итальянский клуб
2022.08.20 13:36
1
Депай и Пьянич сменили игровые номера в «Барселоне»
2022.08.11 19:28
2
Лапорта назвал двух игроков, которые должны покинуть «Барселону»
2022.08.08 10:26
2
«Олимпиакос» намерен подписать действующего чемпиона мира
2022.07.31 12:28
Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Игрок провалил медосмотр
2022.07.11 15:12
2
Определился фаворит в гонке за чемпиона мира Умтити
2022.07.06 11:44
Умтити уйдет из «Барселоны» (GFFN)
2022.06.25 13:49
«Барселона» планирует расторгнуть контракты с двумя игроками
2022.06.19 16:52
«Лион» может вернуть Умтити, Толиссо и Ляказетта
2022.04.18 20:13
2
Умтити пропустит три месяца из-за перелома ноги
2022.01.19 00:24
4
Умтити сломал ногу на тренировке «Барселоны»
2022.01.17 19:52
5
«Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса
2022.01.10 14:55
7
Дембеле, Гави и Умтити заразились коронавирусом. В «Барсе» уже семь заболевших
2021.12.29 14:54
Умтити заинтересовал «Ньюкасл». Он провел один матч в этом сезоне
2021.12.27 07:50
«Барселона» хочет продать зимой Нето, Умтити, Коутиньо и Люка де Йонга
2021.12.20 10:36
7
«Милан» может подписать Умтити на замену травмированному Кьеру
2021.12.04 13:54
«Барселона» планирует снизить зарплаты Коутиньо и Умтити
2021.10.22 22:31
«Барселона» хочет расстаться зимой с Умтити и Лангле
2021.10.10 16:32
3
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