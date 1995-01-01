Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Барселона» хочет расстаться зимой с Умтити и Лангле

    «Барселона» поставила цель избавиться в зимнее трансферное окно от защитников Самуэля Умтити и Клемана Лангле. Они не входят в планы главного тренера Рональда Кумана.

    К Умтити есть интерес в Серии А.

    • В этом сезоне Умтити не провел ни одного матча.
    • Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2023 года.
    • Летом «Барселона» не смогла трудоустроить Лангле в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Esportiu

    Каталонская спортивная газета. Аудитория в твиттере – более 42 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12869

      Skull_Boy 1 час назад

      Зенит возьмет и он он любить покупать хлам, который не стоит и гроша за десятки миллионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -304

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Оба в Нькасл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1983

      acor94 2 часа назад

      Избавиться? Для этой работы подойдёт Хитмен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Зенит подберет нечего страшного!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90113
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67788
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru