«Барселона» хочет расстаться зимой с Умтити и Лангле

Зенит возьмет и он он любить покупать хлам, который не стоит и гроша за десятки миллионов
«Барселона» поставила цель избавиться в зимнее трансферное окно от защитников Самуэля Умтити и Клемана Лангле. Они не входят в планы главного тренера Рональда Кумана.
К Умтити есть интерес в Серии А.
- В этом сезоне Умтити не провел ни одного матча.
- Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2023 года.
- Летом «Барселона» не смогла трудоустроить Лангле в АПЛ.
Источник: L'Esportiu
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