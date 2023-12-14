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Самуэль Умтити
Статистика
Самуэль Умтити - статистика
Завершил карьеру
14 ноября 1993 (32), Яунде
#14 | Защитник
181 см
Франция | Камерун
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Лилль
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Лилль
3 : 0
14.12.2023
КИ Клаксвик
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Олимпия
0 : 2
30.11.2023
Лилль
1' - 72'
41'
Лига конференций, 4 тур
Слован
1 : 1
09.11.2023
Лилль
1' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Лилль
2 : 1
26.10.2023
Слован
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Лилль
2 : 0
20.09.2023
Олимпия
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Риека
1 : 1
31.08.2023
Лилль
115' - 120'
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