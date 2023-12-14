Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Испания. Примера 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Испании 2019/2020 Испания. Примера 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Испании 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Товарищеские матчи 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Кубок лиги 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012