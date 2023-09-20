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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лилль - Олимпия
Лилль - Олимпия: обзор матча 20 сентября 2023
Лилль
20.09.2023, среда, 17:30
Лига конференций, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Олимпия
43'
Д. Дэвид (П)
90+4'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Олимпия
ГОЛ! 2:0!
Ю. Языджи
90'
+4
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
90'
78'
Замена
М. Брест
️️️️
Р. Педру
78'
Замена
А. Крефл
️️️️
Д. Суалехе
69'
Замена
М. Нукич
️️️️
Н. Мотика
Замена
Р. Кабелла
️️️️
И. Кавалейру
68'
58'
Замена
С. Фадида
️️️️
И. Посавец
Желтая карточка
А. Гомес
53'
Замена
Александро
️️️️
Т. Сантуш
46'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Э. Жегрова
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дэвид
43'
39'
Желтая карточка
Т. Элшник
35'
Желтая карточка
Р. Педру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
9
Адмир Бристрич
ЦП
21
Иван Посавец
АП
21
Тими Элшник
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
30
Том Негрель
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
13
Adame Faiz
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
11
Саар Фадида
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
18
Марко Брест
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
14
Умтити
22
Сантуш
10
Харальдссон
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
15
Дэвид
4-1-1-2-2
69
Видовшек
2
Силва
14
Ратник
17
Мухамедбегович
33
Суалехе
34
Доффо
9
Бристрич
21
Посавец
20
Мотика
14
Педру
21
Элшник
22
Сантуш
4
Александро
4
Александро
22
Сантуш
8
Иван Кавалейру
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
97
Языджи
97
Языджи
11
Жегрова
10
Харальдссон
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
10
Харальдссон
33
Суалехе
43
Крефл
43
Крефл
33
Суалехе
21
Посавец
11
Фадида
11
Фадида
21
Посавец
14
Педру
18
Брест
18
Брест
14
Педру
20
Мотика
9
Нукич
9
Нукич
20
Мотика
Остались в запасе
Лилль
Олимпия
1
Вито Манноне
ВР
30
Том Негрель
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
13
Adame Faiz
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
30
Том Негрель
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
13
Adame Faiz
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Феде Бессоне
Статистика матча Лилль - Олимпия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
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