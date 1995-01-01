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    Умтити сломал ногу на тренировке «Барселоны»

    «Барселона» сообщила о новой травме центрального защитника Самуэля Умтити.

    У 28-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

    Француз получил повреждение на тренировке. Во вторник ему сделают операцию. Сроки восстановления игрока станут известны после хирургического вмешательства.

    • В текущем сезоне Умтити провел 1 матч.
    • Неделю назад «Барса» продлила с ним контракт до 2026 года с понижением зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1251

      СуперПАВ9 25 минут назад

      Не хотел он делать операцию еще давно теперь придется сделать. Может когда востановится выдет на прежний высокий уровень

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      Рейтинг: +56835

      portero 1 час назад

      Барсе нельзя черных французов подписывать, не играют они у них..

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      Рейтинг: +246

      3meeeD > portero 1 час назад

      Тут одно слово лишь Француз.А так ни..р.Франзуцы белые

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