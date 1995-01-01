Умтити сломал ногу на тренировке «Барселоны»

Не хотел он делать операцию еще давно теперь придется сделать. Может когда востановится выдет на прежний высокий уровень
«Барселона» сообщила о новой травме центрального защитника Самуэля Умтити.
У 28-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги.
Француз получил повреждение на тренировке. Во вторник ему сделают операцию. Сроки восстановления игрока станут известны после хирургического вмешательства.
- В текущем сезоне Умтити провел 1 матч.
- Неделю назад «Барса» продлила с ним контракт до 2026 года с понижением зарплаты.