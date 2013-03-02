Кирилл Сидоренко - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сидоренко
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|78
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сидоренко
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2013
|1' -31'
|Волынь (Луцк)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|04.05.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.04.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|22.04.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|14.04.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:2
|Металлург (Донецк)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Арсенал (Киев)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|17.03.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|10.03.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|40'
|02.03.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Арсенал (Киев)
|57'