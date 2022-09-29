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Дентиньо
Статистика
Дентиньо - статистика
Завершил карьеру
19 января 1989 (37), Сан-Паулу
#31 | Нападающий
176 см | 71 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2022
Лига чемпионов 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
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Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
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Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2011
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
0 : 2
18.09.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сеара
2 : 1
10.09.2022
Сантос
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
14.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сеара
3 : 1
17.07.2022
Коринтианс
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.07.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сеара
1 : 1
03.07.2022
Интернасьонал
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
2 : 2
14.05.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
08.05.2022
Сеара
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
0 : 1
30.04.2022
Брагантино
Был в запасе
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