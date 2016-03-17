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Максим Ермаков - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1995 (31)
#59 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак М (мол)
17
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Анжи (мол)
2 : 1
17.03.2016
Спартак М (мол)
1' - 74'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Спартак М (мол)
4 : 0
03.12.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Рубин (мол)
2 : 1
29.11.2015
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Спартак М (мол)
1 : 3
22.11.2015
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
07.11.2015
Спартак М (мол)
1' - 32'
12'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Спартак М (мол)
1 : 0
31.10.2015
Урал (мол)
75' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Динамо (мол)
3 : 0
24.10.2015
Спартак М (мол)
57' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
17.10.2015
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Мордовия (мол)
0 : 3
03.10.2015
Спартак М (мол)
68' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
25.09.2015
Зенит (мол)
54' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Кубань (мол)
4 : 0
18.09.2015
Спартак М (мол)
84' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
12.09.2015
Ростов (мол)
77' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Спартак М (мол)
1 : 0
28.08.2015
Анжи (мол)
78' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Амкар (мол)
2 : 3
21.08.2015
Спартак М (мол)
81' - 90'
86'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Спартак М (мол)
1 : 1
13.08.2015
ЦСКА (мол)
1' - 75'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 4
08.08.2015
Спартак М (мол)
1' - 77'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Спартак М (мол)
6 : 1
02.08.2015
Рубин (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Краснодар (мол)
2 : 3
25.07.2015
Спартак М (мол)
70' - 90'
82'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Спартак М (мол)
2 : 3
16.07.2015
Уфа (мол)
Был в запасе
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