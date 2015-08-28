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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Спартак М (мол) - Анжи (мол): обзор матча 28 августа 2015
Спартак М (мол)
28.08.2015, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
70'
З. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Замена
В. Винниченко
️️️️
О. Красильниченко
90'
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
А. Федчук
87'
81'
Замена
Н. Джарулаев
️️️️
А. Ярикбаев
Замена
М. Ермаков
️️️️
Д. Полубояринов
78'
73'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Т. Джамалутдинов
Замена
В. Бабаев
️️️️
И. Синодзука
73'
ГОЛ! 1:0!
З. Бакаев
70'
68'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
58'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
С. Алиев
46'
Замена
Ю. Шафинский
️️️️
М. Дженетов
46'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
98
Александр Максименко
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
33
Мухарбек Бураев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-4-1-1
1
Сухорученко
3
Красильниченко
44
Лисинков
88
Сокол
94
Шигорев
70
Синодзука
2
Шанбиев
83
Пантелеев
20
Полубояринов
7
Бакаев
10
Федчук
4-1-3-2
1
Дженетов
5
Эльмурзаев
3
Гасанов
4
Белов
5
Мусалов
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
67
Ярикбаев
49
Кузьмин
9
Алиев
9
Дибиргаджиев
3
Красильниченко
40
Винниченко
40
Винниченко
3
Красильниченко
10
Федчук
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
10
Федчук
70
Синодзука
11
Бабаев
11
Бабаев
70
Синодзука
20
Полубояринов
59
Ермаков
59
Ермаков
20
Полубояринов
47
Джамалутдинов
64
Рамазанов
64
Рамазанов
47
Джамалутдинов
9
Дибиргаджиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Дибиргаджиев
9
Алиев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
9
Алиев
67
Ярикбаев
45
Джарулаев
45
Джарулаев
67
Ярикбаев
1
Дженетов
16
Шафинский
16
Шафинский
1
Дженетов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Анжи (мол)
3
Константин Щербаков
ПЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Спартак М (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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4 : 2
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Спартак М (мол)
0 : 1
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Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
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Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
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Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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