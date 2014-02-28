Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адриан Миржеевски
Статистика
Адриан Миржеевски - статистика
Завершил карьеру
6 ноября 1986 (39), Ольштын
#10 | Полузащитник
176 см
Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
5
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Трабзонспор
0 : 2
28.02.2014
Ювентус
1' - 72'
Лига Европы, 1/16 финала
Ювентус
2 : 0
20.02.2014
Трабзонспор
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Лацио
0 : 0
13.12.2013
Трабзонспор
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Трабзонспор
4 : 2
28.11.2013
Аполлон
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Легия
0 : 2
08.11.2013
Трабзонспор
1' - 84'
Лига Европы, 3 тур
Трабзонспор
2 : 0
24.10.2013
Легия
1' - 81'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
3 : 3
03.10.2013
Лацио
1' - 90'
22'
34'
Лига Европы, 1 тур
Аполлон
1 : 2
19.09.2013
Трабзонспор
1' - 90'
86'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+