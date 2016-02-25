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Даниэль Ройер - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1990 (36), Шладминг
#77 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
7
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5 : 1
25.02.2016
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Мидтьюлланд
2 : 1
18.02.2016
Манчестер Юнайтед
84' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
10.12.2015
Брюгге
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Легия
1 : 0
26.11.2015
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Наполи
5 : 0
05.11.2015
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 4
22.10.2015
Наполи
1' - 90'
43'
Лига Европы, 2 тур
Брюгге
1 : 3
01.10.2015
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
17.09.2015
Легия
1' - 90'
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