Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэль Ройер
Статистика
Даниэль Ройер - статистика
Завершил карьеру
22 мая 1990 (36), Шладминг
#77 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Австрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Дания. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
7
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5 : 1
25.02.2016
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Мидтьюлланд
2 : 1
18.02.2016
Манчестер Юнайтед
84' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
10.12.2015
Брюгге
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Легия
1 : 0
26.11.2015
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Наполи
5 : 0
05.11.2015
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 4
22.10.2015
Наполи
1' - 90'
43'
Лига Европы, 2 тур
Брюгге
1 : 3
01.10.2015
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
17.09.2015
Легия
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
5
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+