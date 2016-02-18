Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Манчестер Юнайтед
Мидтьюлланд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 февраля 2016
Мидтьюлланд
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
П. Систо
76'
П. Онуачу
39'
М. Депай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
К. Смоллинг
Замена
Д. Ройер
️️️️
В. Кадлец
84'
83'
Желтая карточка
Д. Лингард
77'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:1!
П. Онуачу
76'
71'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Уренья
️️️️
Р. Хассан
67'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Пушич
61'
60'
Желтая карточка
Д. Лав
ГОЛ! 1:1!
П. Систо
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
57
Филип Новак
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЛП
28
Андре Ремер
ОП
77
Рилван Хассан
ОП
20
Тим Спарв
(К)
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ПП
19
Мартин Пушич
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Дональд Лав
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
16
Майкл Кэррик
(К)
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Мидтьюлланд
27
Йохан Далин
ВР
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
77
Даниэль Ройер
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
41
Реган Пул
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
3-3-3-1
31
Андерсен
57
Новак
5
Бодуров
4
Хансен
28
Ремер
77
Хассан
20
Спарв
8
Ольссон
77
Систо
77
Кадлец
19
Пушич
4-2-2-2
44
Ромеро
22
Лав
17
МакНэйр
6
Смоллинг
17
Блинд
21
Эррера
16
Кэррик
64
Мата
77
Лингард
10
Депай
9
Марсьяль
77
Кадлец
77
Ройер
77
Ройер
77
Кадлец
77
Хассан
11
Уренья
11
Уренья
77
Хассан
19
Пушич
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Пушич
21
Эррера
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
21
Эррера
64
Мата
8
Перейра
8
Перейра
64
Мата
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Манчестер Юнайтед
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
27
Йохан Далин
ВР
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
41
Реган Пул
ЦЗ
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
27
Йохан Далин
ВР
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Остались в запасе
41
Реган Пул
ЦЗ
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Мидтьюлланд - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Помощники судьи:
Руй Тавареш (Португалия)
Паулу Соареш (Португалия)
Дополнительные помощники:
Жоау Пиньейру (Португалия)
Косме Машаду (Португалия)
Резервный судья:
Алвару Мешкита (Португалия)
Стадион:
МКХ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Манчестер Юнайтед
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
14:14
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
14:14
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+