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Расписание матчей
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Манчестер Юнайтед - Мидтьюлланд
Манчестер Юнайтед - Мидтьюлланд: обзор матча 25 февраля 2016
Манчестер Юнайтед
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
31'
Н. Бодуров (АГ)
64'
М. Рэшфорд
74'
М. Рэшфорд
87'
А. Эррера (П)
89'
М. Депай
27'
П. Систо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Мидтьюлланд
Замена
Р. Пул
️️️️
А. Эррера
90'
ГОЛ! 5:1!
М. Депай
89'
88'
Вторая желтая
А. Ремер
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Эррера
87'
86'
Желтая карточка
К. Хансен
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Лингард
85'
79'
Замена
М. Пушич
️️️️
К. Ольссон
Замена
М. Рохо
️️️️
Х. Мата
78'
ГОЛ! 3:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Г. Варела
74'
Желтая карточка
Д. Лингард
72'
66'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Р. Хассан
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
64'
46'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Уренья
Пенальти не реализован!
Х. Мата
43'
42'
Желтая карточка
А. Ремер
33'
Желтая карточка
Ф. Новак
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Бодуров
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
(К)
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Николай Бодуров
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Якоб Поульсен
(К)
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
77
Рилван Хассан
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Манчестер Юнайтед
41
Реган Пул
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Мидтьюлланд
27
Йохан Далин
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
3-1-2-3-1
44
Ромеро
17
Блинд
49
Райли
2
Варела
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
21
Эррера
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
10
Депай
3-1-5-1
31
Андерсен
5
Бодуров
4
Хансен
57
Новак
28
Ремер
77
Хассан
7
Поульсен
20
Спарв
8
Ольссон
77
Систо
11
Уренья
21
Эррера
41
Пул
41
Пул
21
Эррера
64
Мата
5
Рохо
5
Рохо
64
Мата
77
Лингард
8
Перейра
8
Перейра
77
Лингард
8
Ольссон
19
Пушич
19
Пушич
8
Ольссон
77
Хассан
77
Кадлец
77
Кадлец
77
Хассан
11
Уренья
30
Онуачу
30
Онуачу
11
Уренья
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Мидтьюлланд
22
Дональд Лав
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
27
Йохан Далин
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Дональд Лав
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Мидтьюлланд
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Помощники судьи:
Иштван Ольберт (Венгрия)
Петер Береттян (Венгрия)
Дополнительные помощники:
Шандор Сабо (Венгрия) Йожеф Эрдош (Венгрия)
Резервный судья:
Ласло Високои (Венгрия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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