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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Мидтьюлланд
Наполи - Мидтьюлланд: обзор матча 05 ноября 2015
Наполи
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
5 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
13'
О. Эль-Каддури
23'
М. Габбиадини
38'
М. Габбиадини
55'
К. Маджо
77'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Д. Лопес
83'
ГОЛ! 5:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Вальдифиори
77'
69'
Замена
П. Систо
️️️️
К. Ольссон
Замена
Э. Хюсай
️️️️
И. Стринич
69'
62'
Замена
М. Пушич
️️️️
П. Онуачу
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Инсинье
57'
ГОЛ! 4:0!
К. Маджо
Пас отдал
О. Эль-Каддури
55'
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
53'
45'
Замена
М. Уренья
️️️️
К. Хансен
ГОЛ! 3:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Д. Лопес
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Габбиадини
23'
ГОЛ! 1:0!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Л. Инсинье
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Наполи
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Андреас Рохауге
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Рейна
23
Стринич
21
Кирикеш
3
Кулибали
5
Лопес
7
Эль-Каддури
17
Гамшик
16
Вальдифиори
11
Маджо
10
Инсинье
11
Габбиадини
4-1-4-1
31
Андерсен
57
Новак
26
Бангор
28
Святченко
4
Хансен
28
Ремер
8
Ольссон
7
Поульсен
20
Спарв
77
Ройер
30
Онуачу
23
Стринич
4
Хюсай
4
Хюсай
23
Стринич
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Инсинье
8
Ольссон
77
Систо
77
Систо
8
Ольссон
30
Онуачу
19
Пушич
19
Пушич
30
Онуачу
4
Хансен
11
Уренья
11
Уренья
4
Хансен
Остались в запасе
Наполи
Мидтьюлланд
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
30
Андреас Рохауге
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреас Рохауге
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Наполи - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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