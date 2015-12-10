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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Брюгге
Мидтьюлланд - Брюгге: обзор матча 10 декабря 2015
Мидтьюлланд
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
28'
П. Систо
68'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Брюгге
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
К. Ольссон
90'
Желтая карточка
М. Андерсен
90'
Желтая карточка
Я. Поульсен
87'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Пушич
83'
82'
Замена
Б. Энгелс
️️️️
Б. Мехеле
Замена
М. Уренья
️️️️
П. Систо
74'
68'
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
Т. Менье
67'
Желтая карточка
Й. Фоссен
62'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Х. Искьердо
56'
Желтая карточка
В. Васкес
Желтая карточка
А. Ремер
52'
45'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Ф. Гедоз
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
Пас отдал
К. Ольссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
20
Тим Спарв
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Мидтьюлланд
30
Андреас Рохауге
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
39
Леандро Перейра
ЦФ
3-1-5-1
31
Андерсен
4
Хансен
28
Святченко
57
Новак
28
Ремер
77
Ройер
77
Систо
8
Ольссон
7
Поульсен
20
Спарв
19
Пушич
4-3-1-2
89
Брюззезе
12
Менье
4
Мехеле
2
Де Фаув
4
Денсвил
25
Вормер
7
Васкес
3
Симонс
21
Искьердо
10
Гедоз
9
Фоссен
8
Ольссон
17
Лауридсен
17
Лауридсен
8
Ольссон
77
Систо
11
Уренья
11
Уренья
77
Систо
19
Пушич
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Пушич
4
Мехеле
3
Энгелс
3
Энгелс
4
Мехеле
10
Гедоз
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
10
Гедоз
21
Искьердо
39
Перейра
39
Перейра
21
Искьердо
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брюгге
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
26
Синан Болат
ВР
6
Клаудемир
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
6
Клаудемир
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Мидтьюлланд - Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
МКХ Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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