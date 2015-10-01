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Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Мидтьюлланд
Брюгге - Мидтьюлланд: обзор матча 01 октября 2015
Брюгге
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
79'
Т. Менье
51'
П. Систо
67'
П. Онуачу
74'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Л. Де Бок
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Т. Менье
Пас отдал
Х. Ванакен
79'
78'
Замена
М. Уренья
️️️️
П. Систо
76'
Желтая карточка
Э. Святченко
74'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Новак
Пас отдал
Э. Святченко
Замена
Т. Диркс
️️️️
Х. Искьердо
71'
Замена
Т. Менье
️️️️
Д. Де Фаув
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
П. Онуачу
Пас отдал
Ф. Новак
Замена
Й. Фоссен
️️️️
А. Диаби
63'
54'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Расмуссен
51'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
Пас отдал
А. Ремер
32'
Замена
А. Ремер
️️️️
К. Бах Бак
3'
Желтая карточка
Д. Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
39
Леандро Перейра
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
9
Дэнни Ольсен
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Андреас Рохауге
ВР
6
Джим Ларсен
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
30
Пол Онуачу
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-3-1-2
89
Брюззезе
28
Де Бок
4
Мехеле
2
Де Фаув
6
Дуарте
6
Клаудемир
25
Вормер
20
Ванакен
21
Искьердо
39
Перейра
5
Диаби
4-5-1
31
Андерсен
28
Святченко
57
Новак
4
Хансен
32
Бах Бак
9
Ольсен
20
Спарв
77
Систо
77
Ройер
7
Поульсен
9
Расмуссен
2
Де Фаув
12
Менье
12
Менье
2
Де Фаув
5
Диаби
9
Фоссен
9
Фоссен
5
Диаби
21
Искьердо
55
Диркс
55
Диркс
21
Искьердо
32
Бах Бак
28
Ремер
28
Ремер
32
Бах Бак
9
Расмуссен
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Расмуссен
77
Систо
11
Уренья
11
Уренья
77
Систо
Остались в запасе
Брюгге
Мидтьюлланд
5
Боли Болинголи
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Джим Ларсен
ЦЗ
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Джим Ларсен
ЦЗ
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брюгге - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Маклин
Стадион:
Ян Брейдель
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