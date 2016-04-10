Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Давыдов - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1979 (47)
#10 | Полузащитник
186 см | 83 кг
Россия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦРФСО
18
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Сочи
3 : 0
10.04.2016
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
ЦРФСО
0 : 0
06.11.2015
Химки
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Текстильщик
1 : 1
01.11.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 90'
10'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Волга
1 : 1
21.10.2015
ЦРФСО
1' - 73'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Москва
2 : 0
12.10.2015
ЦРФСО
1' - 64'
12'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
ЦРФСО
2 : 0
05.10.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Псков
0 : 1
01.10.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
ЦРФСО
0 : 0
28.09.2015
Строгино
1' - 90'
29'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Коломна
2 : 1
15.09.2015
ЦРФСО
1' - 90'
69'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
ЦРФСО
0 : 2
08.09.2015
Спартак К
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Торпедо Вл
2 : 1
01.09.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
ЦРФСО
1 : 1
25.08.2015
Сочи
1' - 59'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Химки
2 : 2
18.08.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
ЦРФСО
2 : 2
12.08.2015
Текстильщик
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
ЦРФСО
1 : 2
28.07.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Знамя Труда
1 : 0
20.07.2015
ЦРФСО
1' - 90'
88'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+