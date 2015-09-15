Сергей Давыдов - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Давыдов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Давыдов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|18
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|10'
|21.10.2015
|1' -73'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.10.2015
|1' -64'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|12'
|05.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|29'
|15.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|69'
|08.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|1' -59'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|1' -67'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|88'