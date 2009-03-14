|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2009
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|23.05.2009
|65' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Химки (Химки)
|16.05.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|11.05.2009
|66' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Химки (Химки)
|03.05.2009
|1' -82'
|Химки (Химки)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|25.04.2009
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|Химки (Химки)
|16'
|19.04.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|10.04.2009
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Химки (Химки)
|03.04.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|39'
|14.03.2009
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Химки (Химки)