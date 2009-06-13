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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Химки
Спартак - Химки: обзор матча 13 июня 2009
Спартак
13.06.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Химки
29'
М. Фатхи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Химки
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Дзюба
Замена
Е. Гапон
️️️️
В. Головатенко
Желтая карточка
А. Павленко
Замена
А. Антипенко
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
А. Малоян
Замена
К. Хуан Родригес
️️️️
И. Саенко
Желтая карточка
А. Стрельцов
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
А. Ибрагимов
ГОЛ! 1:0!
М. Фатхи
Пас отдал
Д. Бояринцев
Замена
А. Павленко
️️️️
Алекс
17'
Травма
Алекс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
30
Малик Фатхи
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
12
Алекс
ЦП
10
Иван Саенко
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
19
Андрей Стрельцов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ПЗ
36
Олег Самсонов
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
5
Сергей Пилипчук
ЦП
28
Виктор Будянский
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
5
Максим Зиновьев
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
34
Макеев
39
Штранцль
25
Йиранек
30
Фатхи
7
Бояринцев
39
Ковальчук
12
Алекс
10
Саенко
0
Малоян
22
Дзюба
4-4-2
21
Березовский
31
Ибрагимов
5
Головатенко
28
Ротенберг
19
Стрельцов
28
Будянский
31
Цветкович
5
Пилипчук
36
Самсонов
5
Зиновьев
81
Низамутдинов
10
Саенко
3
Родригес
3
Родригес
10
Саенко
12
Алекс
8
Павленко
8
Павленко
12
Алекс
22
Дзюба
91
Яковлев
91
Яковлев
22
Дзюба
5
Головатенко
33
Гапон
33
Гапон
5
Головатенко
28
Ротенберг
19
Блатняк
19
Блатняк
28
Ротенберг
5
Пилипчук
19
Антипенко
19
Антипенко
5
Пилипчук
Остались в запасе
Спартак
Химки
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Ненад Настич
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Ненад Настич
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Спартак - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 16:25 (прямая)
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