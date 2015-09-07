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    Алибег Гераев - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Алибег
    Отчество Абасханович
    Фамилия Гераев
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -86' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:3 Терек-2 (Грозный)
    01.11.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.10.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    18.10.2015 1' -77' Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    38'
    11.10.2015 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Терек-2 (Грозный)
    04.10.2015 1' -65' Терек-2 (Грозный) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.09.2015 59' -90' Дружба (Майкоп) 2:2 Терек-2 (Грозный)
    89'
    21.09.2015 90' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    14.09.2015 85' -90' Терек-2 (Грозный) 3:0 Алания (Владикавказ)
    07.09.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 3:7 Терек-2 (Грозный)
    01.09.2015 84' -90' Терек-2 (Грозный) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    25.08.2015 80' -90' Астрахань (Астрахань) 1:3 Терек-2 (Грозный)
    18.08.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 0:2 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    12.08.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 Терек-2 (Грозный)
    04.08.2015 1' -46' Терек-2 (Грозный) 1:2 Ангушт (Назрань)
    28.07.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 МИТОС (Новочеркасск)
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