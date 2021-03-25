Кристиан Мартинес - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андорра-ла-Велья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1989 (33 года)
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андорра-ла-Велья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2021
|1' -63'
|Албания
|1:0
|Андорра
|12.11.2021
|Был в запасе
|Андорра
|1:4
|Польша
|12.10.2021
|1' -84'
|Сан-Марино
|0:3
|Андорра
|09.10.2021
|1' -64'
|Андорра
|0:5
|Англия
|42'
|08.09.2021
|76' -90'
|Венгрия
|2:1
|Андорра
|05.09.2021
|Был в запасе
|Англия
|4:0
|Андорра
|02.09.2021
|73' -89'
|Андорра
|2:0
|Сан-Марино
|31.03.2021
|62' -89'
|Андорра
|1:4
|Венгрия
|28.03.2021
|1' -74'
|Польша
|3:0
|Андорра
|25.03.2021
|70' -89'
|Андорра
|0:1
|Албания