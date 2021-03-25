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    Кристиан Мартинес - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Мартинес
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Родной город Андорра-ла-Велья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2021 1' -63' Албания 1:0 Андорра
    12.11.2021 Был в запасе Андорра 1:4 Польша
    12.10.2021 1' -84' Сан-Марино 0:3 Андорра
    09.10.2021 1' -64' Андорра 0:5 Англия
    42'
    08.09.2021 76' -90' Венгрия 2:1 Андорра
    05.09.2021 Был в запасе Англия 4:0 Андорра
    02.09.2021 73' -89' Андорра 2:0 Сан-Марино
    31.03.2021 62' -89' Андорра 1:4 Венгрия
    28.03.2021 1' -74' Польша 3:0 Андорра
    25.03.2021 70' -89' Андорра 0:1 Албания
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