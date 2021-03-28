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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Андорра
Польша - Андорра: обзор матча 28 марта 2021
Польша
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
30'
Р. Левандовски
55'
Р. Левандовски
88'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Андорра
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Алаез
ГОЛ! 3:0!
К. Свидерски
Пас отдал
К. Гросицки
88'
87'
Замена
Л. Сан-Никола
️️️️
А. Санчес
87'
Замена
М. Виейра
️️️️
М. Ребес
74'
Замена
А. Мартинес
️️️️
К. Мартинес
Замена
К. Козловски
️️️️
П. Зелински
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Р. Левандовски
63'
Замена
П. Плахета
️️️️
А. Милик
60'
Замена
П. Давидович
️️️️
Б. Берешиньски
60'
Замена
К. Гросицки
️️️️
М. Рыбус
60'
58'
Замена
Ж. Сервос
️️️️
М. Гарсия
58'
Замена
Ж. Алаез
️️️️
М. Пужоль
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Йозвяк
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Рыбус
30'
13'
Желтая карточка
К. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Польша
12
Карол Немчински
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
0
Рафал Августиняк
ОП
23
Каспер Козловски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
11
Серхи Морено
АП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
4-1-1-4
1
Щесны
13
Рыбус
15
Глик
3
Пиатковски
18
Берешиньски
10
Крыховяк
10
Зелински
21
Йозвяк
23
Пентек
7
Милик
9
Левандовски
3-2-3-1
12
Альварес
4
Ребес
5
Эмили Гарсия
15
Сан Николас
2
Мартинес
3
Алаведра
21
Гарсия
3
Валес
7
Пужоль
9
Санчес
7
Милик
24
Плахета
24
Плахета
7
Милик
13
Рыбус
11
Гросицки
11
Гросицки
13
Рыбус
9
Левандовски
11
Свидерски
11
Свидерски
9
Левандовски
10
Зелински
23
Козловски
23
Козловски
10
Зелински
18
Берешиньски
3
Давидович
3
Давидович
18
Берешиньски
21
Гарсия
17
Сервос
17
Сервос
21
Гарсия
9
Санчес
17
Сан-Никола
17
Сан-Никола
9
Санчес
4
Ребес
8
Виейра
8
Виейра
4
Ребес
7
Пужоль
14
Алаез
14
Алаез
7
Пужоль
2
Мартинес
7
Мартинес
7
Мартинес
2
Мартинес
Остались в запасе
Польша
Андорра
12
Карол Немчински
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
0
Рафал Августиняк
ОП
20
Себастьян Шиманьски
АП
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
8
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
9
Куку
ЦФ
13
Хиско
ВР
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Карол Немчински
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
0
Рафал Августиняк
ОП
20
Себастьян Шиманьски
АП
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
8
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
9
Куку
ЦФ
13
Хиско
ВР
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Польша - Андорра
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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