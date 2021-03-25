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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Албания
Андорра - Албания: обзор матча 25 марта 2021
Андорра
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
0 : 1
Завершен
Албания
41'
Э. Леньяни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Албания
81'
Замена
А. Броя
️️️️
С. Цикалеши
80'
Замена
О. Роши
️️️️
Э. Леньяни
Замена
С. Морено
️️️️
М. Ребес
79'
Замена
М. Пужоль
️️️️
М. Виейра
79'
Замена
К. Мартинес
️️️️
Куку
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Мартинес
70'
62'
Замена
М. Узуни
️️️️
Р. Манай
62'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Мемушай
60'
Желтая карточка
К. Гясула
56'
Желтая карточка
Б. Джимсити
53'
Желтая карточка
Р. Манай
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Леньяни
Желтая карточка
М. Ребес
26'
20'
Желтая карточка
С. Цикалеши
17'
Желтая карточка
Л. Мемушай
Желтая карточка
М. Виейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
5
Макс Льовера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Андорра
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Казим Лячи
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
0
Флориан Камбери
ЦФ
3-4-3
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
15
Сан Николас
4
Ребес
17
Сервос
8
Виейра
3
Валес
14
Алаез
5
Льовера
7
Мартинес
9
Куку
3-2-3-2
1
Бериша
18
Исмайли
15
Кумбула
3
Леньяни
4
Хюсай
6
Джимсити
8
Гясула
7
Баре
9
Мемушай
7
Манай
16
Цикалеши
7
Мартинес
9
Санчес
9
Санчес
7
Мартинес
9
Куку
2
Мартинес
2
Мартинес
9
Куку
8
Виейра
7
Пужоль
7
Пужоль
8
Виейра
4
Ребес
11
Морено
11
Морено
4
Ребес
9
Мемушай
14
Лячи
14
Лячи
9
Мемушай
7
Манай
11
Узуни
11
Узуни
7
Манай
16
Цикалеши
9
Броя
9
Броя
16
Цикалеши
3
Леньяни
21
Роши
21
Роши
3
Леньяни
Остались в запасе
Андорра
Албания
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
15
Альби Дока
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Остались в запасе
15
Альби Дока
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Андорра - Албания
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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