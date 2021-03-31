Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Венгрия
Андорра - Венгрия: обзор матча 31 марта 2021
Андорра
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
1 : 4
Завершен
Венгрия
90+2'
М. Пужоль (П)
45+2'
А. Фиола
51'
Д. Газдаг
58'
Л. Кляйнхайзлер
90'
Л. Него
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Венгрия
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Пужоль
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:4!
Л. Него
Пас отдал
А. Салаи
88'
Желтая карточка
С. Хандья
Желтая карточка
М. Пужоль
83'
83'
Замена
К. Варга
️️️️
Г. Ловренчич
83'
Замена
Л. Него
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Замена
А. Санчес
️️️️
Куку
82'
Замена
М. Ребес
️️️️
А. Алаведра
77'
Замена
М. Пужоль
️️️️
М. Виейра
77'
Желтая карточка
М. Валес
73'
Замена
К. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
62'
61'
Замена
Р. Варга
️️️️
Н. Николич
61'
Замена
Д. Зигер
️️️️
А. Надь
58'
ГОЛ! 0:3!
Л. Кляйнхайзлер
Пас отдал
А. Салаи
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Газдаг
Пас отдал
Н. Николич
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Фиола
Пас отдал
Н. Николич
Желтая карточка
А. Алаведра
36'
34'
Желтая карточка
А. Надь
29'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Ж. Калмар
Желтая карточка
М. Сан Николас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ПЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ПП
9
Куку
ЦФ
14
Жорди Алаез
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
13
Хиско
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Венгрия
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
21
Кристиан Гереши
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
4-4-2
1
Хосеп Гомес
3
Алаведра
5
Эмили Гарсия
5
Льовера
15
Сан Николас
17
Сервос
3
Валес
8
Виейра
7
Мартинес
14
Алаез
9
Куку
4-2-1-3
1
Дибус
5
Фиола
4
Салаи
2
Ланг
4
Хандья
8
Надь
16
Калмар
15
Кляйнхайзлер
9
Салаи
14
Ловренчич
23
Николич
9
Куку
9
Санчес
9
Санчес
9
Куку
3
Алаведра
4
Ребес
4
Ребес
3
Алаведра
7
Мартинес
2
Мартинес
2
Мартинес
7
Мартинес
8
Виейра
7
Пужоль
7
Пужоль
8
Виейра
14
Ловренчич
19
Варга
19
Варга
14
Ловренчич
15
Кляйнхайзлер
7
Него
7
Него
15
Кляйнхайзлер
16
Калмар
16
Газдаг
16
Газдаг
16
Калмар
8
Надь
18
Зигер
18
Зигер
8
Надь
23
Николич
17
Варга
17
Варга
23
Николич
Остались в запасе
Андорра
Венгрия
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
12
Икер Альварес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
10
Тамаш Шери
ЦФ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
21
Кристиан Гереши
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Луиджи Сан-Никола
ЦФ
12
Икер Альварес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Остались в запасе
10
Тамаш Шери
ЦФ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
21
Кристиан Гереши
ЛВ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Андорра - Венгрия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Вильяльмюр Альвар Тораринссон
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
Все
Андорра
Венгрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+