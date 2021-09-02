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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Сан-Марино
Андорра - Сан-Марино: обзор матча 02 сентября 2021
Андорра
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
18'
М. Валес
24'
М. Валес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Сан-Марино
Замена
Ж. Рубио
️️️️
А. Мартинес
86'
75'
Замена
М. Муларони
️️️️
Л. Лунадеи
75'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Ф. Томаззини
Замена
К. Мартинес
️️️️
М. Пужоль
73'
Замена
Х. Виейра
️️️️
М. Валес
73'
71'
Желтая карточка
Х. Хирш
Замена
М. Виейра
️️️️
С. Морено
65'
64'
Желтая карточка
М. Баттистини
Желтая карточка
Ж. Алаез
62'
Желтая карточка
М. Пужоль
54'
ГОЛ! 2:0!
М. Валес
Пас отдал
М. Пужоль
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Валес
Пас отдал
Ж. Сервос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
1
Хосеп Гомес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Хавьер Виейра
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
18
Жорди Рубио
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
5
Микеле Чеволи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
3-4-1-3
3
Алаведра
5
Льовера
15
Сан Николас
17
Сервос
3
Валес
7
Пужоль
14
Алаез
11
Морено
7
Мартинес
9
Куку
1
Хосеп Гомес
4-2-4
23
Бенедеттини
21
Баттистини
4
Фаббри
3
Палацци
6
Росси
5
Лунадеи
17
Томаззини
17
Хирш
9
Нанни
21
Томаззини
8
Голинуччи
7
Пужоль
2
Мартинес
2
Мартинес
7
Пужоль
3
Валес
8
Виейра
8
Виейра
3
Валес
11
Морено
8
Виейра
8
Виейра
11
Морено
7
Мартинес
18
Рубио
18
Рубио
7
Мартинес
5
Лунадеи
22
Муларони
22
Муларони
5
Лунадеи
21
Томаззини
7
Витаиоли
7
Витаиоли
21
Томаззини
Остались в запасе
Андорра
Сан-Марино
12
Икер Альварес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
5
Микеле Чеволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
12
Икер Альварес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
5
Микеле Чеволи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Андорра - Сан-Марино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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