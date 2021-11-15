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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Андорра
Албания - Андорра: обзор матча 15 ноября 2021
Албания
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
1 : 0
Завершен
Андорра
74'
Э. Чекичи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Андорра
Желтая карточка
О. Роши
90'
+1
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Э. Ходжалари
90'
85'
Замена
Х. Виейра
️️️️
М. Пужоль
85'
Замена
С. Морено
️️️️
М. Виейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Чекичи
74'
72'
Желтая карточка
А. Алаведра
63'
Замена
️️️️
К. Мартинес
Замена
Э. Мучи
️️️️
Т. Сефери
56'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ю. Рамадани
56'
40'
Желтая карточка
М. Пужоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
10
Недим Байрами
АП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
13
Хиско
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
19
Ходжалари
4
Михай
17
Дермаку
4
Хюсай
21
Роши
20
Рамадани
14
Лячи
11
Узуни
17
Сефери
18
Чекичи
3-2-4-1
1
Хосеп Гомес
15
Сан Николас
4
Гарсия
2
Мартинес
5
Льовера
3
Алаведра
8
Виейра
7
Пужоль
14
Алаез
17
Сервос
11
Росас
19
Ходжалари
3
Леньяни
3
Леньяни
19
Ходжалари
20
Рамадани
10
Байрами
10
Байрами
20
Рамадани
17
Сефери
10
Мучи
10
Мучи
17
Сефери
7
Пужоль
8
Виейра
8
Виейра
7
Пужоль
8
Виейра
11
Морено
11
Морено
8
Виейра
Остались в запасе
Албания
Андорра
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
12
Икер Альварес
ВР
13
Хиско
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
Остались в запасе
12
Икер Альварес
ВР
13
Хиско
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Албания - Андорра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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